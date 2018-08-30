banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
251.811
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.4942
EURO
7.5091
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
İçki hırsızı yakalandı
İÇKİ HIRSIZI YAKALANDI
Bir bu eksikti
BİR BU EKSİKTİ
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
ÇOCUKLAR BIÇAKLI KAVGA YAPIYOR
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Dikkat!

Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Dikkat!

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:22
Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 9.00-12.00 saatleri arasındaki kesinti, Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Ada Hotel ve Civarı, Girne Çevre Yolu batı bölümlerini etkileyecek.

KARPAZ BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Yenierenköy ve Dipkarpaz arasında bulunan Theresa Otel ve civarına yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisinin; şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle olacağı belirtildi.

Son Güncelleme: 30.08.2018 09:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin Açılışına Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin Açılışına Katıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Ve Kktc’de De Törenlerle Kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Ve Kktc’de De Törenlerle Kutlanıyor
GAÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, %100 VE %75 BURS İLE ÖĞRENCİ ALIMLARINA DEVAM EDİYOR
GAÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, %100 VE %75 BURS İLE ÖĞRENCİ ALIMLARINA DEVAM EDİYOR
KAÜ, KKTC için son burs sınavını 5 Eylül’de gerçekleştirecek
KAÜ, KKTC için son burs sınavını 5 Eylül’de gerçekleştirecek
DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ DÜNYA ÇAPINDA EĞİTİM VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR
DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ DÜNYA ÇAPINDA EĞİTİM VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Acemiler mangası
Acemiler mangası
30 Ağustos 2018 Perşembe Gündemi
30 Ağustos 2018 Perşembe Gündemi
Doktorlar da ek mesai yapmayacak!
Doktorlar da ek mesai yapmayacak!
UBP Genel Başkanı Özgürgün’den Hükümete Çağrı!
UBP Genel Başkanı Özgürgün’den Hükümete Çağrı!
Türkiye’de Görülen Antraks (Şarbon) Salgınıyla İlgili Fazladan Bir Önlem Alınmasına Gerek Olmadığı Sonucuna Varıldı
Türkiye’de Görülen Antraks (Şarbon) Salgınıyla İlgili Fazladan Bir Önlem Alınmasına Gerek Olmadığı Sonucuna Varıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim