Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın elektrik kesintisi yapılacak.



Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 9.00-12.00 saatleri arasındaki kesinti, Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Ada Hotel ve Civarı, Girne Çevre Yolu batı bölümlerini etkileyecek.

KARPAZ BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Yenierenköy ve Dipkarpaz arasında bulunan Theresa Otel ve civarına yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisinin; şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle olacağı belirtildi.