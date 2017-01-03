Yarın Elektrik Kesintisi Var

Girne bölgesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Oscar Otel ile Piabella Otel civarında elektrik kesintisi yapılacak.Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Girne bölgesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Oscar Otel ile Piabella Otel civarında elektrik kesintisi yapılacak.Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.