Yarın Elektrik Kesintisi Var

Girne bölgesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Oscar Otel ile Piabella Otel civarında elektrik kesintisi yapılacak.Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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