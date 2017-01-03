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03 Ocak 2017 Salı 14:01

Yarın Elektrik Kesintisi Var

Yarın Elektrik Kesintisi Var
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Yarın Elektrik Kesintisi Var

 Girne bölgesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Oscar Otel ile Piabella Otel civarında elektrik kesintisi yapılacak.Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.


 
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