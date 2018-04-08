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Yarın Elektrik Kesintisi Var

Dikkat! yarın bir çok bölgede elektrik kesintisi var

Yarın Elektrik Kesintisi Var

Dikkat! yarın bir çok bölgede elektrik kesintisi var

08 Nisan 2018 Pazar 09:47
Yarın Elektrik Kesintisi Var
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GAZİMAĞUSA’DA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK

Gazimağusa’da 1. Trafo Merkezi’ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın kentin  bazı bölgelerinde elektrik kesintileri uygulanacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre sabah 07.00-08.00 ile öğleden sonra 15.00-16.00 saatleri arasında “ Karakeşliler, Antalyalılar bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye bölgesi, Menekşeli bölgesi, eski hastane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, askeri tersane, liman, Canbulat Kapısı, Suriçi, Namık Kemal Lisesi, Elektrik Kurumu, otobüs terminali bölgesi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, açık pazar, Belça, Veyselliler bölgesi, 2.5 Mil yolu Harnup Fabrikası bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin, Beşevler, 2.5 Mil Yolu Akyar Sınır Kapısı’na kadar, Ece Un Fabrikası, patates ambarları, boru fabrikası, Çanakkale, Ayluga, eski Lemar bölgesi ile Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları  bölgesinde” 15 dakikalık elektrik kesintisi yapılacak.

Derinya, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach bölgesi, Maksim bölgesi ile Harika Mahallesi’nde ise 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

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