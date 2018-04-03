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YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

03 Nisan 2018 Salı 17:26
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
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GİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

 Girne’de II Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 9.00 – 15.00 saatleri arasında uygulanacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
“Çatalköy Futbol Sahası Bölgesi, Şah Market ve Civarı, Çatalköy Lemar Market ve Civarı, Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve Civarı, Anı Resturant Bölgesi, Serenli Hotel ve Civarı, Çatalköy Şehit Çocuğu Arsaları,Çatalköy Doğu Sahili, Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi, Savyon Sitesi Bölgesi, Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi Bölgesi, Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı, Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel Bölgesi, Çatalköy Cemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile Çevresi, Girne Kızılay Apt. Bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya Bölgesi, Doğanköy’ün Doğusu, Selin Villaları Bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi  Kavşağı, Girne Hotel Club Z ve Civarı, Rum Mezarlığı Civarı, Girne Tekvando Federasyonu Bölgesi”

Anahtar Kelimeler:
KIBTEK
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