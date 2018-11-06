Yarın elektrik kesintisi var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle ise, yine sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Askeri Birliği, Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Taşkent, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.

Yine Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi Köyleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle ise, sabah 09:30 ile öğleden sonra yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Yeşilırmak İlkokulu karşısı, deniz yolu ve çevresinde elektrik kesintisi yapılacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

