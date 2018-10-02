Yarın Elektrik Kesintisi Var

Gazimağusa’da, eski Lefkoşa yolu ile Tuzla ve Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler ile Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislerin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi ağaç budama ve bakım çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre erken veya geç verilebileceği belirtilerek, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi hareket edilmesi istendi.