banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98161
ALTIN
231.676
DOLAR
5.9787
STERLİN
7.7749
EURO
6.9063
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Katil koca suçlu bulundu
KATİL KOCA SUÇLU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Katil kocaya müebbet hapis
Kapat

Yarın Elektrik Kesintisi Var

Dikkat!

Yarın Elektrik Kesintisi Var

Dikkat!

02 Ekim 2018 Salı 18:23
Yarın Elektrik Kesintisi Var

Gazimağusa’da, eski Lefkoşa yolu ile Tuzla ve Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler ile Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislerin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi ağaç budama ve bakım çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre erken veya geç verilebileceği belirtilerek, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi hareket edilmesi istendi.

 

Son Güncelleme: 02.10.2018 21:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgürlük İlkokulu'nda utanmayı attılar!
Özgürlük İlkokulu'nda utanmayı attılar!
Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Tüketiciler Derneği’nden Bazı İşletmelere Boykot Kararı…
Tüketiciler Derneği’nden Bazı İşletmelere Boykot Kararı…
Gazimağusa Kaymakamlığı’nda Sanayi Bölgesi Konulu Toplantı Yapıldı
Gazimağusa Kaymakamlığı’nda Sanayi Bölgesi Konulu Toplantı Yapıldı
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Tarım Bakanlığının Politikaları Ve Ekonomi Konuşuldu
Tarım Bakanlığının Politikaları Ve Ekonomi Konuşuldu
BKP: ”Federasyon Tezini Terk Etmek, Maceradan Başka Bir Şey Değil”
BKP: ”Federasyon Tezini Terk Etmek, Maceradan Başka Bir Şey Değil”
Telekomünikasyon Dairesi Uyardı: “31 Ağustos’a Kadar Olan Borçlar 15 Ekim’e Kadar Kapatılmalı”
Telekomünikasyon Dairesi Uyardı: “31 Ağustos’a Kadar Olan Borçlar 15 Ekim’e Kadar Kapatılmalı”
Karaoğlanoğlu/Zeyko Bölgesi Sakinleri Gürültü Kirliliğinden Şikayetçi…
Karaoğlanoğlu/Zeyko Bölgesi Sakinleri Gürültü Kirliliğinden Şikayetçi…
V.uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması Gerçekleştirildi.
V.uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması Gerçekleştirildi.

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim