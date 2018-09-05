Yarın Elektrik Kesintisi Var

Kalkanlı köyü cami bölgesi ile Çiğdem Sokak ve civarına yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.



KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Kalkanlı köyü cami bölgesi ile Çiğdem Sokak ve civarının elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.



Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

