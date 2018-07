Yarın elektrik kesintisi var...

Güzelyurt bölgesindeki Aşağı Bostancı ve Yuvacık köyleri ile bölgedeki su motorlarında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Aşağı Bostancı ve bölgedeki su motorlarına yarın 09.00-13.00 saatleri arasında, 4 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Yuvacık köyü ile bölgedeki su motorlarında ise 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Her iki kesinti de Elektrik Kurumu’nun orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

Kurum açıklamasında, elektrik enerjisinin, çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi ve verilen rahatsızlık nedeniyle özür dilendi.