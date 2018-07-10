Yarın elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 08.30 -13:00 saatleri arasında Gazimağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.



Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesimtiden etkilenecek bölgeler şöyle:



“Telefon Dairesi, Sulu çemberden Atatürk çemberine kadar olan Salamis yolu, apartman tipi sosyal konutları, Atatürk çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Sulu çember, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Önder AVM, Serbest Liman , Liman Müdürlüğü, eski Lemar bölgesi, Gülseren bölgesi, Gülseren askeri kışla, Karakol bölgesi ve Sakarya bölgesi”

