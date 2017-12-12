Yarın Elektrik Kesintisi Var

LEFKE’DEKİ BAZI KÖYLERE YARIN 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Lefke’deki bazı köylere yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, proje çalışması nedeniyle yarın 10.00 – 15. 00 saatleri arasında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Bademliköy ve Yeşilırmak bölgelerinde kesinti olacak.



Kıb-Tek, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğini kaydederek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmasını istendi.