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Yarın Elektrik Kesintisi Var

Yarın Elektrik Kesintisi Var

Yarın Elektrik Kesintisi Var

Yarın Elektrik Kesintisi Var

12 Aralık 2017 Salı 19:06
Yarın Elektrik Kesintisi Var
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LEFKE’DEKİ BAZI KÖYLERE YARIN 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Lefke’deki bazı köylere yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.
 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, proje çalışması nedeniyle yarın 10.00 – 15. 00 saatleri arasında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Bademliköy ve Yeşilırmak bölgelerinde kesinti olacak.
 

Kıb-Tek, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğini kaydederek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmasını istendi.



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