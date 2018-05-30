Yarın elektrik kesintisi var

Proje ve bakım çalışmaları nedeniyle yarın Lapta ve Çamlıbel trafolarına bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.





KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 08.30 ile 10.30 saatleri arasında; Lapta dağ kısımları, Lapta telefon santralinin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi ve su pompaları, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve Batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi ve Simena Hotel bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak







08.30 ile 16.00 saatleri arasında Lapta Başpınar bölgesinin doğusu ve su pompaları ile Alsancak’ta Belediye binasının güney kısmının elektrik enerjisi de olmayacak.

Çamlıbel Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle ise, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında; Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın sahil kesimleri, İslam Kampı bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri bölgesi, Karşıyaka futbol sahası bölgesi, kahveler ve Şirinyalı bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka dağ kısmı ve su pompası, yağ değirmeni bölgesi, köyiçi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Pınarbaşı, Kömürcü, Kozanköy, Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Kayalar, Sadrazamköy, Akdeniz ve Koruçam köylerine elektrik enerjisi verilemeyecek.