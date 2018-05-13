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Yarın elektrik kesintisi var

Dikkat!

Yarın elektrik kesintisi var

Dikkat!

13 Mayıs 2018 Pazar 14:08
Yarın elektrik kesintisi var

KIBTEK, yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak yeni trafo montesine ilişkin proje çalışması nedeniyle; 09.00 ile 13.00 saatleri arasında; Dipkarpaz Köyü ağıllar bölgesi, Sancar Paşa Mahallesi, Polat Paşa Mahallesi, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Zaferburnu’nun elektrik enerjisinin kesik olacağını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

 “Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

Son Güncelleme: 13.05.2018 17:25
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