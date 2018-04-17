Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
108812
ALTIN
176.952
DOLAR
4.1013
STERLİN
5.8707
EURO
5.0617
Otobüs Kontrolden Çıktı, Evin İçerisine Girdi…
OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI, EVİN İÇERİSİNE...
Salamis yolunda büyük kaza
Son Dakika
BÜYÜK KAZA
Bebeği Yere Atarak Kafasını Kırdı
BEBEĞİ YERE ATARAK KAFASINI KIRDI
MUYO’YA OTOPSİ
MUYO’YA OTOPSİ
banner256

Yarın Elektrik Kesintisi Var

Yarın bu bölgelerde elektrik yok

Yarın Elektrik Kesintisi Var

Yarın bu bölgelerde elektrik yok

17 Nisan 2018 Salı 13:44
Yarın Elektrik Kesintisi Var
banner238

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında mesarya bölgesinde bazı yerlere elektrik verilemeyecek. 

Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu (KIB-TEK) açıklamasına göre kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle: 

“Akova, Akova Ağıllar Bölgesi, Yıldırım, Cemer Su, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla köyünün bir bölümü, Turunçlu, Kurudere, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası, Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale Ağıllar Bölgesi, Kanizi Petrol Bölgesi, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy”

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 17:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜŞAVİRLİK YASASI, ANAYASAYA AYKIRI!
MÜŞAVİRLİK YASASI, ANAYASAYA AYKIRI!
Çalışma Bakanlığı Denetimlerini Sürdürüyor
Çalışma Bakanlığı Denetimlerini Sürdürüyor
Otobüs Kontrolden Çıktı, Evin İçerisine Girdi…
Otobüs Kontrolden Çıktı, Evin İçerisine Girdi…
Mersin Konsolosluğu, E-kimlik Hizmet Ağına Eklendi
Mersin Konsolosluğu, E-kimlik Hizmet Ağına Eklendi
“çocuklardan Bayram Konseri”
“çocuklardan Bayram Konseri”
Salamis yolunda büyük kaza
Salamis yolunda büyük kaza
5 Saat Elektrik Verilemeyecek
5 Saat Elektrik Verilemeyecek
KKTC “Minik Bilim Kahramanları”ile Yeniden Buluşuyor
KKTC “Minik Bilim Kahramanları”ile Yeniden Buluşuyor
Jale Refik-Rogers TAK’a Konuştu: “Artık Evde Oturarak Devletten Maaş Alma Sistemi Olmayacak”
Jale Refik-Rogers TAK’a Konuştu: “Artık Evde Oturarak Devletten Maaş Alma Sistemi Olmayacak”
Güzelyurt’ta Çocuklar İçin “Sevgi Bahçesin’deki Ağaç” Sahnelendi
Güzelyurt’ta Çocuklar İçin “Sevgi Bahçesin’deki Ağaç” Sahnelendi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim