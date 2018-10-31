Yarın elektrik kesintisi olacak

Proje ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne ve Lefkoşa’da yarın, farklı bölgelerde, elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Sadrazamköy, Kayalar, Akdeniz ve Koruçam köylerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan, Lefkoşa Yenişehir Yüke Tevzi Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah 10:00 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında, yaklaşık birer saatlik süre ile sınırlı olmak üzere, elektrik kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, yaklaşık kesinti saatleri ve kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle verildi:

10:00 – 11:00 saatleri arasında; Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı,

11:00 – 12:00 saatleri arasında; Lefkoşa Surlariçi Bölgesi,

12:00 – 12:30 saatleri arasında; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Golden Tulip Otel.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 10:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında ise; Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak