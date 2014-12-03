Yarın Dünya Madenciler Günü

MADEN, METALURJİ VE JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İLE TAŞ OCAKLARI VAKFI, TAŞ OCAĞI ALANDINDAKİ SIKINTILARLA İLGİLİ İLERLEME YAŞANMADIĞINI SAVUNDU

Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile Taş Ocakları Vakfı (TAŞOVA) temsilcileri 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle bazı taş ocaklarını ziyaret etti.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre Oda Başkanı Birol Karaman ve TAŞOVA Koordinatörü Halil Erdim, Akçiçek, Boğaz ve Taşkent bölgesindeki taş ocaklarını ziyaret etti. Ziyarette taç ocağı çalışanlarıyla sohbet edildi.

FERDİ KAZA SİGORTASI

Açıklamada, ülkede yaşanan iş kazalarına dikkat çekmek amacıyla, kaza riski yüksek bir bölgedeki çalışana ferdi kaza sigortası yaptırılacağı belirtildi.

Oda Başkanı Birol Karaman, Dünya Madenciler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’de yaşanan talihsiz iş kazaları nedeniyle Madenciler Günü’nün buruk kutlandığını kaydetti.

Taş ocağı sektörünün ciddi sorunları bulunduğunu, çözüm için sürekli öneriler yaptıklarını ancak henüz hiçbir ilerleme yaşanmadığını kaydeden Karaman, Nisan 2014’te Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi’ne, ardından da Başbakanlık ile Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na taş ocakları ile ilgili kapsamlı bir rapor sunduklarını ancak raporun ciddiye alındığıyla ilgili hiçbir emarenin bulunmadığını belirtti.

ERDİM: “DİLEĞİMİZ, ÇALIŞANLARIN GÜVENLİ BİR ORTAMDA ÇALIŞMASI”

TAŞOVA Koordinatörü Halil Erdim de, tüm maden çalışanlarının 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutladı ve çalışanların daha güvenli bir ortamda çalışmalarının en büyük dilekleri olduğunu ifade etti.

Erdim, Çalışma Bakanlığı’nın taş ocaklarındaki denetimlerini artırması gerektiğini ifade etti.