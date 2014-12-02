Yarın Dünya Engelliler Dayanışma Günü…

SİBER: “DEVLET, ÖZEL SEKTÖR VE VATANDAŞ ELBİRLİĞİ İLE TÜM ENGELLERİN KALKMASI İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, yasama organının engellilerin yaşam kalitesini artıracak yasaların güncellenerek hayata geçmesi yönündeki çalışmalarını hızlandıracağına inandığını belirterek, “Devlet, özel sektör ve vatandaş elbirliği ile tüm engellerin kalkması için birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Mesajında sosyal devletin görev ve sorumluluklarının başında engellilere yönelik politikaların geldiğini kaydeden Siber, engellileri ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik bilgi paylaşımı için gerekli olanakların ilgili kurumlarca sağlanması, etkin bir tıbbi bakımın devlet tarafından güvence altına alınması, engellilerin kendi kendine yeterlilik ve işlevsellik konusunda en iyi düzeye çıkarılması yanında bu düzeyin korunması için rehabilitasyon programlarının uygulanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamasında “Bu anlamda geliştirilen sağlık, rehabilitasyon, eğitim, sosyal güvenlik, istihdam ve spor eğitim alanlarındaki politikalar engellilerimizin topluma başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlayacaktır” diyen Siber, şöyle devam etti:

“Engellilerimizin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bu nedenle sorunların çözülmesinde toplumsal duyarlılığın da etkisi büyüktür.

Yasama organının, engellilerin yaşam kalitesini artıracak yasaların güncellenerek hayata geçmesi yönündeki çalışmalarını hızlandıracağına dair inancım tamdır. Devlet, özel sektör ve vatandaş elbirliği ile tüm engellerin kalkması için birlikte mücadele edeceğiz.”