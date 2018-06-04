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"Yarın Dünya Çevre Günü… Bu Yılki Tema “Plastik Kirliliğini Yenmek”

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI: “AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİYLE İLGİLİ TÜZÜK HALEN YOK. BU TÜZÜK OLSA ATIKLARIN TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜM Ü İÇİN FİNANSAL KAYNAK YARATILABİLİR”

"Yarın Dünya Çevre Günü… Bu Yılki Tema “Plastik Kirliliğini Yenmek”

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI: “AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİYLE İLGİLİ TÜZÜK HALEN YOK. BU TÜZÜK OLSA ATIKLARIN TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜM Ü İÇİN FİNANSAL KAYNAK YARATILABİLİR”

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:09
"Yarın Dünya Çevre Günü… Bu Yılki Tema “Plastik Kirliliğini Yenmek”

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI: “AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİYLE İLGİLİ TÜZÜK HALEN YOK. BU TÜZÜK OLSA ATIKLARIN TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜM Ü İÇİN FİNANSAL KAYNAK YARATILABİLİR”

“ŞU ANDA 150 MİLYON TON PLASTİK OKYANUSLARDA YÜZMEKTE VE HER GEÇEN DAKİKA OKYANUSA BİR ÇÖP ARABASI HACMİNDE PLASTİK BOŞALTILMAKTA”

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Çevre Yasası altında hazırlanıp yürürlüğe girmesi gereken ambalaj atıkları yönetimiyle ilgili tüzüğün halen mevcut olmadığı belirtilerek bu tüzüğün uygulanması halinde, atıkların toplanması ve geri dönüşümü için finansal kaynak yaratılabileceğini; marketlerde bedava dağıtılan naylon poşetlerin de aynı yöntemle azaltılabileceğini vurguladı.

Yarın Dünya Çevre Günü. Çevre Günü’nün bu yılki teması “plastik kirliliğini yenmek” olarak belirlendi.

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Gün nedeniyle mesaj yayımlayan ÇMO, bu konuda dünyada kabul gören anlayışın, atığın ekonomik değerini artırmak ve ekonomik döngüsünü sağlamak olduğunu bildirdi.

ÇMO Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan mesajda, toplanarak iade edilen atıklardan kazanılacak parayla okyanuslar ve karadaki plastik kirliliğini azaltmanın mümkün olduğu, ayrıca bu yöntemin atık toplama işini bir mesleğe çevirip istihdam da yarattığı kaydedildi.

KKTC Hükümetinin çevre yönetimi konusundaki zafiyetinin bugün ortaya çıkmış bir olgu olmadığı kaydedilen mesajda, Girne’nin atık sularının yıllardır arıtılmadan denize deşarj edildiği, çevre etki değerlendirmesi yapılmayan kamusal yol inşaat ve yenileme projelerinin devam ettiği, Teknecik Elektrik Santrali’nin emisyonlarının havayı kirlettiği, belediyelerin yarıdan fazlasının katı atıklarını kontrolsüz çöp alanlarına gelişigüzel bir şekilde dökmeye devam ettiği ifade edildi.

Çevre yönetimi ile ilgili zafiyetin ÇMO’nun varlığını daha da önemli kıldığı belirtilen mesajda, kamu faydası, çevrenin korunması ve üyelerin haklarının geliştirilmesi için mücadeleye devam edileceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 16:11
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