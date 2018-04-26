Yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

YARIN LEFKOŞA’DA DÖNÜŞÜMLÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAPILACAK

Lefkoşa Orta Gerilim Şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle; 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak.







KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, dönüşümlü kesinti süresinin her bölge için yaklaşık 45 dakika olması bekleniyor.