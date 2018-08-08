Yarın birçok bölgede elektrik kesintisi var

Alayköy, İskele ve Lefke Avrupa Üniversitesi bölgesinde yarın değişen sürelerde elektrik kesintileri olacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, yarın 09:00 ile 12:30 arasında Türkeli ve Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesislerin bulunduğu bölgenin; 08:30 ile 17:00 arasında Lefke Avrupa Üniversitesi ve civarının; İskele’de 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, Long Beach Bölgesi, Doktorlar Sitesi ve Royal Sun Bölgesinin, 09:00 ile 16:00 arasında Altınova köyü ve Ağıllar Köyü’nün; 09:00 ile 12:00 arasında Artemis Otel, Nuh’un Gemisi Otel ve Mehmetçik Plajı’nın elektrik enerjisi kesik olacak.



Kesintilerin elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı olacağı kaydedildi.



