Yarın bir çok bölgede elektrik kesintisi

Gazimağusa ve Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK açıklamasına göre yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle 08:30 ile 13:00 saatleri arasında; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu’nun elektrik enerjisi kesik olacak.

Güzelyurt bölgesinde ise yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışması nedeniyle Çamlıbel Köyü kahveler bölgesi, Sağlık Ocağı ve Karpaşa Yolu ile civarına 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

