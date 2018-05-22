Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var

Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan direk değiştirme çalışması nedeniyle yarın Yıldırım köyü ve bölgedeki ağılara bir süre elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde arızalı kesicinin değiştirilebilmesi için, yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Gazimağusa’da Yaşam Hastahanesi ve Reflex Apartmanı'nın elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.