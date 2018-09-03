Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var

Kalkanlı Köyü’nün bir kısmı ile Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu ve Güzelyurt Mevlevi Anayolu bölgesinin elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan Kalkanlı’daki elektrik kesintisi sabah 09:00-11:00 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan Güzelyurt’taki kesinti de 09:00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kalkanlı Köyü’nün bir kısmı ile Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu ve Güzelyurt Mevlevi Anayolu bölgesinin elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.