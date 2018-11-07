banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95493
ALTIN
212.278
DOLAR
5.3740
STERLİN
7.0674
EURO
6.1579
Tüp gaza indirim
TÜP GAZA İNDİRİM
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Ağır teminata bağlandılar
AĞIR TEMİNATA BAĞLANDILAR
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu...
banner282
Flaş Haber
Tüp gaza indirim
Kapat

Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Dikkat!

Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Dikkat!

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:24
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa 1. Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın ilçede bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

 

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, sabah 08.15 ile yaklaşık 08.45 ve öğleden sonra yaklaşık 16.00 ile 16.30 saatleri arasında; elektrik kesintisi uygulanacak yerler ve yaklaşık süreleri şöyle:

 

Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Canbulat kapısı, Suriçi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin, Baykal Bölgesi, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Eski Lemar Bölgesi’nin bir kısmı.

 

Sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak yerler ise Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Karakeşliler mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2. Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi olarak açıklandı.

 

Son Güncelleme: 07.11.2018 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Dayanışma Çağrısı Yaptı
Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Dayanışma Çağrısı Yaptı
Yarın bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi var
“doğu Akdeniz Politika Derneği”nin İlk Etkinliği Yarın…
“doğu Akdeniz Politika Derneği”nin İlk Etkinliği Yarın…
Sağlık Komitesi “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı görüştü
Sağlık Komitesi “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı görüştü
Tüketiciler Derneği: “Dövizdeki düşüşe paralel eşit oranda indirim bekliyoruz”
Tüketiciler Derneği: “Dövizdeki düşüşe paralel eşit oranda indirim bekliyoruz”
Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi
Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi
BKP: “Patates sıkıntısının nedeni plansızlıktır”
BKP: “Patates sıkıntısının nedeni plansızlıktır”
Refikoğlu: “Mesleğimize müdahale ediliyor. kaçak yapılara işletme izni veren belediyeler var”
Refikoğlu: “Mesleğimize müdahale ediliyor. kaçak yapılara işletme izni veren belediyeler var”
Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Jenkıns Oldu
Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Jenkıns Oldu
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim