Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa 1. Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın ilçede bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, sabah 08.15 ile yaklaşık 08.45 ve öğleden sonra yaklaşık 16.00 ile 16.30 saatleri arasında; elektrik kesintisi uygulanacak yerler ve yaklaşık süreleri şöyle:

Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Canbulat kapısı, Suriçi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin, Baykal Bölgesi, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Eski Lemar Bölgesi’nin bir kısmı.

Sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak yerler ise Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Karakeşliler mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2. Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi olarak açıklandı.