Yarın bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ilave bağlantı proje çalışması nedeniyle yarın 09.00- 14.00 saatleri arasında; Güzelyurt Çiftlik Kışlası, Veteriner Dairesi ve Meteoroloji Dairesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, ayrıca, çalışma başlama ve bitiş saatlerinde olmak üzere 15’er dakikalık sürelerle; Gülkent Yurtları, Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal bölgesi, Güzelyurt Akçay yolu, Güzelyurt Bostancı yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Bostancı Sınır Kapısı’nın elektrik enerjisi de kesik olacak.