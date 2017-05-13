Yarın Anneler Günü...

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Ülkemizde annelerin çalışma hayatı, siyaset, bürokrasi, üretim ve daha birçok alanda özveriyle çalışarak üstün başarılar elde ettiklerine şahit olmakta ve gurur duymaktayız” dedi.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, ANNELER GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

ÖZGÜRGÜN: “ANNELERİN ÇALIŞMA HAYATI, SİYASET, BÜROKRASİ, ÜRETİM VE DAHA BİRÇOK ALANDA ÖZVERİYLE ÇALIŞARAK ÜSTÜN BAŞARILAR ELDE ETTİKLERİNE ŞAHİT OLMAKTA VE GURUR DUYMAKTAYIZ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Ülkemizde annelerin çalışma hayatı, siyaset, bürokrasi, üretim ve daha birçok alanda özveriyle çalışarak üstün başarılar elde ettiklerine şahit olmakta ve gurur duymaktayız” dedi.

Özgürgün; güçlü, mücadeleci ve fedakar anneler olduğu sürece; daha aydın, sağlam karakterli, özgüveni yüksek nesiller yetişeceğini ve ülkenin her alanda daha güzel, daha refah bir ülke olma yolunda ilerlemesini sürdüreceğini de belirtti.

Başbakan Özgürgün, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özgürgün mesajında, “Sonsuz sevgi, şefkat ve özverinin simgesi, dünyanın en büyük sorumluluğunu yerine getiren annelerin Anneler Günü’nü kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı günün, annelerin toplum ve insan hayatındaki yeri ve değerini daha iyi anlamamıza olanak sağlamasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Hayatın ilk anından itibaren bir çocuğun hayatının şekillenme sürecinde, sağlıklı bir birey olarak yetişmesi, eğitimi ve sosyal ortamda en doğru davranışların kazandırılmasında en önemli rolü üstlenen kişinin anne olduğunu belirten Özgürgün, “Bizler için her türlü zorluğa göğüs geren annelerimizin, bizlere daha güzel bir gelecek sunmak, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu öğretmek için yaptıkları fedakarlıklar saymakla bitmez” dedi.

Anneliğin; en zor, en fazla özveri, sabır, emek gerektiren ve ömür boyu devam eden kutsal bir görev olduğuna vurgu yapan Özgürgün, bu kutsal sevginin karşılığının yılın sadece bir gününde anneleri hatırlayarak ödenmesinin mümkün olmadığına işaret etti.

“Annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeli, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermeliyiz” diyen Özgürgün, şöyle devam etti:

“Günümüzün değişen ve her gün zorlaşan ekonomik ve sosyal koşullarında, annelerin aile kurumunu bir arada tutmak ve bu sıkıntıların üstesinden gelmek için büyük gayretler sarf ettiğini görmekteyiz. Anne olarak üstlenilen büyük sorumlulukların yanında çalışan bir anne olmak daha büyük zorluklarla mücadele etmek anlamına gelmektedir. Buna karşın ülkemizde annelerin çalışma hayatı, siyaset, bürokrasi, üretim ve daha birçok alanda özveriyle çalışarak üstün başarılar elde ettiklerine şahit olmakta ve gurur duymaktayız. Güçlü, mücadeleci ve fedakar annelerimiz olduğu sürece, daha aydın, sağlam karakterli, özgüveni yüksek nesiller yetişecek ve ülkemiz her alanda daha güzel, daha refah bir ülke olma yolunda ilerlemesini sürdürecektir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, her yaşta ve koşulda desteklerini esirgemeyen, en büyük güven, sevgi ve hoşgörü kaynağımız annelerimizin anneler gününü en içten duygularımla kutluyorum.”