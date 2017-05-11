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11 Mayıs 2017 Perşembe 10:46

YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
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Cengizköy Trafo Merkezi’nin Yenilenmesi çalışmaları gereği yarın Lefke’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın 09:00-17:00 saatleri arasında, Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan ve bölgedeki tesis ile su motorları; Yeşilyurt ve bölgedeki tesis ile su motorları;Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

Bölgedeki elektrik talebindeki artışı karşılamayı hedefleyen Cengizköy Trafo Merkezi’nin yenilenmesi çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi. 
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YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
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