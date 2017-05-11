YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın 09:00-17:00 saatleri arasında, Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan ve bölgedeki tesis ile su motorları; Yeşilyurt ve bölgedeki tesis ile su motorları;Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.Bölgedeki elektrik talebindeki artışı karşılamayı hedefleyen Cengizköy Trafo Merkezi’nin yenilenmesi çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi.