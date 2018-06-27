Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var

Lefke bölgesinde yarın yaklaşık 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, orta gerilim şebekesindeki çalışmadan dolayı yarın sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Deniz Konağı Öğrenci Yurdu, Gemikonağı çarşısı,

Doyum market ve civarı, Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve Günebakan’a yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisinin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilerek, vatandaşlardan her an şebekede enerji varmış gibi davranması istendi.

