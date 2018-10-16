Yarın 6 saat elektrik kesintisi var

GİRNE BOĞAZ VE ÇEVRESİNDE BAZI BÖLGELERE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Lefkoşa Trafo Merkezi’ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Çalışmalar 09.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak ama her bölge kesintiden yaklaşık bir saat etkilenecek.

Kıb-Tek, kesintiden etkilenecek bölgeleri, “eski Gönyeli-Boğaz yolundaki polis lojmanları ile Mülk Sitesi arasındaki bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arasındaki bölge” olarak açıkladı.

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

