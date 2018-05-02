Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa Ortaköy Levent Apartmanları bölgesinde yarın, Fadıl M. Korkut ve Özgürlük Sokaklarının bir bölümü ile Ali Vehit Sokak’ın elektrik enerjisinin, 5 saat kesik olacağı duyuruldu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Alçak Gerilim Şebekesinde yapılacak direk değişimi çalışması nedeniyle yarın 09:00-14:00 saatleri arasında, Ortaköy Levent Apartmanları Bölgesinde Fadıl M. Korkut ve Özgürlük Sokaklarının bir bölümü ile Ali Vehit Sokak’ın elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, zorunlu nedenlerden dolayı yapılacak elektrik kesintisi nedeniyle verilecek rahatsızlık için özür dilenirken, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.