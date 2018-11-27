Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın 09.00- 12.00 saatleri arasında Yeniboğaziçi’nde Bedis plajı ve Lions Garden bölgesinin elektrik enerjisi kesilecek.



Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

