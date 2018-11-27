Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın 09.00- 12.00 saatleri arasında Yeniboğaziçi’nde Bedis plajı ve Lions Garden bölgesinin elektrik enerjisi kesilecek.
Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın 09.00- 12.00 saatleri arasında Yeniboğaziçi’nde Bedis plajı ve Lions Garden bölgesinin elektrik enerjisi kesilecek.