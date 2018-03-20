Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115998
ALTIN
166.363
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5208
EURO
4.8482
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA...
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ANKARA'DA..
ÖZERSAY ANKARA'DA..
Yine Kaza
YİNE KAZA!
Ergün Tutuklu Yargılanacak
ERGÜN TUTUKLU YARGILANACAK
banner256

 Yarın 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü.”

 Yarın 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü.”

20 Mart 2018 Salı 11:18
 Yarın 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü.”
banner238

YARIN 21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ... FIRAT: “ORMAN, VATANDAŞLARIMIZIN ONA SAHİP ÇIKMALARI VE BENİMSEMELERİ ORANINDA KORUNABİLİR”

ORMAN DAİRESİ MÜDÜRÜ FIRAT: “ORMANLARIMIZ ANCAK BİLİNÇLİ VATANDAŞLAR YETİŞTİREBİLDİĞİMİZ TAKDİRDE KORUNACAK, GELİŞECEK VE HAYALLERDE KALAN YEŞİL KUZEY KIBRIS YENİDEN YARATILACAK”

 Yarın 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü.”
Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat gün nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de dünyamızın geleceği için önemlidir” vurgusunda bulundu.
Fırat, çocuklara orman sevgini kazandırmanın önemli olduğunu da kaydederek, “Ormanlarımız ancak bilinçli vatandaşlar yetiştirebildiğimiz takdirde korunacak, gelişecek ve hayallerde kalan yeşil Kuzey Kıbrıs yeniden yaratılacak” dedi.
“ORMAN, VATANDAŞLARIMIZIN ONA SAHİP ÇIKMALARI VE BENİMSEMELERİ ORANINDA KORUNABİLİR”
Altay Fırat, 21 Mart’ın dünyada 42, ülkede ise 40 yıldır “Ormancılık Günü” olarak kutlanıldığı belirterek, bu günün amacının ormanların faydasına, korunmasına, geliştirilmesine, iyi şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekmek, bu konularda farkındalık yaratmak olduğunu kaydetti. 
“21 Mart hem ormanın, hem de baharın bayramıdır” diyen Fırat, “Orman, vatandaşlarımızın ona sahip çıkmaları ve benimsemeleri oranında korunabilir. Ormanların sağladığı hammadde, temiz su, temiz hava, erozyon kontrolü, yaban hayatı verekreasyon olanakları dünya için olduğu gibi ülkemiz için de yaşamsal öneme sahip” ifadelerine de yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Ormancılık GünüAltay Fırat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”
İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”
“KARATAHTA” İSKELE’DE SAHNELENDİ
“KARATAHTA” İSKELE’DE SAHNELENDİ
LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ: "ORMAN VE AĞACI SEVDİRMEK İÇİN OKULLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI"
LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ: "ORMAN VE AĞACI SEVDİRMEK İÇİN OKULLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim