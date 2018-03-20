YARIN 21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ... FIRAT: “ORMAN, VATANDAŞLARIMIZIN ONA SAHİP ÇIKMALARI VE BENİMSEMELERİ ORANINDA KORUNABİLİR”

ORMAN DAİRESİ MÜDÜRÜ FIRAT: “ORMANLARIMIZ ANCAK BİLİNÇLİ VATANDAŞLAR YETİŞTİREBİLDİĞİMİZ TAKDİRDE KORUNACAK, GELİŞECEK VE HAYALLERDE KALAN YEŞİL KUZEY KIBRIS YENİDEN YARATILACAK”

Yarın 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü.”

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat gün nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de dünyamızın geleceği için önemlidir” vurgusunda bulundu.

Fırat, çocuklara orman sevgini kazandırmanın önemli olduğunu da kaydederek, “Ormanlarımız ancak bilinçli vatandaşlar yetiştirebildiğimiz takdirde korunacak, gelişecek ve hayallerde kalan yeşil Kuzey Kıbrıs yeniden yaratılacak” dedi.

“ORMAN, VATANDAŞLARIMIZIN ONA SAHİP ÇIKMALARI VE BENİMSEMELERİ ORANINDA KORUNABİLİR”

Altay Fırat, 21 Mart’ın dünyada 42, ülkede ise 40 yıldır “Ormancılık Günü” olarak kutlanıldığı belirterek, bu günün amacının ormanların faydasına, korunmasına, geliştirilmesine, iyi şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekmek, bu konularda farkındalık yaratmak olduğunu kaydetti.

“21 Mart hem ormanın, hem de baharın bayramıdır” diyen Fırat, “Orman, vatandaşlarımızın ona sahip çıkmaları ve benimsemeleri oranında korunabilir. Ormanların sağladığı hammadde, temiz su, temiz hava, erozyon kontrolü, yaban hayatı verekreasyon olanakları dünya için olduğu gibi ülkemiz için de yaşamsal öneme sahip” ifadelerine de yer verdi.