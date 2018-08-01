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Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...

Değirmenlik ve Haspolat bölgelerinde yarın yaklaşık 2 saat süren elektrik kesintisi olacak.

Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...

Değirmenlik ve Haspolat bölgelerinde yarın yaklaşık 2 saat süren elektrik kesintisi olacak.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...

 Değirmenlik ve Haspolat bölgelerinde yarın yaklaşık 2 saat süren elektrik kesintisi olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesindeki çalışmalar nedeniyle yarın 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeyle, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)  ve civarındaki işletmelerin de elektriği yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, elektriğin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmasını istendi.
 


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Son Güncelleme: 01.08.2018 14:20
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