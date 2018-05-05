Yarın 12 saat elektrik kesintisi var

YENİ TRAFO KURULUYOR… YARIN 12 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Cengizköy trafo merkezini devreye alma çalışmaları nedeniyle Lefke bölgesinde yarın günü sabah 05.00’den itibaren yaklaşık 12 saat elektrik kesintisi olacak.



Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amiri Ceyhun Saygınel’in açıklamasına göre, Cengizköy yeni Trafo Merkezi’nin devreye alınmasıyla, 66 kV olan gerilim 132 kV’a yükseltilmiş olacak.



Saygınel, yeni trafonun hizmete girmesiyle bölgede daha sağlıklı, sürekli ve daha güvenli elektrik kullanımına imkan olacağını belirtti.



Bölgenin 20 yıllık gelişim ihtiyacını karşılayacak yeni trafonun devreye alınması nedeniyle Pazar günü zorunlu kesinti yapılacağını bildiren Saygınel, saat 05.00’den yaklaşık 17.00’ye kadar sürecek kesintiden etkilenecek yerleşim yerlerini şöyle sıraladı:



“Lefke - Gemikonağı Yolu, LAÜ, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak Sınır Kapısı ve bölgedeki su motorları, Çamlıköy, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Yukarı Cengizköy, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt, Yeşilyurt Sosyal Konutları ve bölgedeki su motorları, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Doğancı ve bölgedeki su motorları”.



Bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almasını isteyen Saygınel, “Verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle özür dileriz” diye ekledi.