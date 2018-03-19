GİRNE BÖLGESİNDE YARIN 10’AR DAKİKALIK DÖNÜŞÜMLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Girne bölgesinde bazı yerlerde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09:00 - 15:00 saatleri arasında, Karaoğlanoğlu’nun batı bölümleri ile Edremit ve Karmi köylerinden başlayarak, Karşıyaka’nın doğu kısmına kadar olan bölgede, yaklaşık onar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü elektrik kesintisi uygulanacak.