“yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” Yarın Akşam Tanıtılıyor

Kıbrıs'ın yakın tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun hayatını konu alan "Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu" adlı kitap yarın akşam tanıtılıyor. Gazeteciler Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp tarafından kaleme alınan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yayınlarından çıkan biyografi-belgesel türü kitabın tanıtım ve imza etkinliği, saat 19.30’da Lefkoşa’da Bedesten’de yapılacak.

Lefkoşa, 1 Mayıs : Kıbrıs'ın yakın tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun hayatını konu alan "Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu" adlı kitap yarın akşam tanıtılıyor.

Gazeteciler Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp tarafından kaleme alınan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yayınlarından çıkan biyografi-belgesel türü kitabın tanıtım ve imza etkinliği, saat 19.30’da Lefkoşa’da Bedesten’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da katılacağı etkinlikte, kitapla ilgili sunumlar ve konuşmalar yapılacak ve yazarlar kitaplarını imzalayacak.

Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) üç kurucusundan biri olan, öğretmen, tıp doktoru, mücahit, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti milletvekili, Sağlık Bakanı, TKP kurucu üyesi gibi pek çok unvanı taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun hayatının anlatıldığı kitap, 60 kişiyle yüz yüze yapılmış görüşmeler, meclis tutanakları, onlarca kitap, dergi, gazete arşivi ve internet sitesinden yararlanılarak hazırlandı.

Yaklaşık iki yıllık çalışmanın ürünü olan ve fotoğraflar, gazete kupürleri ve belgelerle zenginleştirilen 528 sayfalık kitapta, Nalbantoğlu'nun 1925'ten 1980'e kadar süren 55 yıllık yaşam öyküsü yanında bu sürede adada meydana gelen toplumsal ve siyasal olaylar da yer alıyor.

Kitap, Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarının birçok aşamasında öncü roller üstlenen, Erenköy dahil birçok cephede görev yapan, ülkenin sağlık altyapısına katkıları olan ve demokratikleşme sürecinde de ön saflarda yer alan Nalbantoğlu hakkında bugüne dek yapılmış en detaylı çalışma olarak niteleniyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu, TKP Milletvekili olarak görev yaptığı KTFD Meclisi'nde 4 Şubat 1980'de tartışmalı bir komite toplantısı sonrasında geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi için kaldırıldığı Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 6 Şubat 1980'de hayatını kaybetmişti.

(SEL) FOTOĞRAFLI