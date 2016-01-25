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Yarım Milyon Euro Hibe

Toplumlararası işbirliği için yarım milyon Euro hibe Başvurular Facebook ve Linkedin üzerinden ....

Yarım Milyon Euro Hibe

Toplumlararası işbirliği için yarım milyon Euro hibe Başvurular Facebook ve Linkedin üzerinden ....

25 Ocak 2016 Pazartesi 12:02
Yarım Milyon Euro Hibe
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 YARIM MİLYON EURO HİBE

Stelios Hayırseverlik Vakfı, her yıl düzenlenen Stelios İki Toplumlu Ödüller için bu yıl 500 bin Euro verecek. Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların her türden işbirliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulan Stelios İki Toplumlu Ödülleri’ne iş, sanat, spor, sivil toplum ve hayatın her alanıyla ilgili başvuru yapılabileceği açıklandı.

Kıbrıslı Rum iş insanı Stelios Haji­İoannu’nun kurduğu vakıf, geçtiğimiz yıl Stelios İki Toplumlu Ödülleri kapsamında 30 projeye 10’ar bin Euro, toplamda 300 bin Euro hibe vermişti. Bu yıl ödüller için başvuracaklar arasından 50 projeye yine 10’ar bin Euro hibe verilecek. Kıbrıs’ta kalıcı barışı teşvik etmek için verilen ödüller sekizinci yılına girerken şimdiye kadar  toplamda 2 milyon Euro bağışlandı.

Başvurular Facebook ve Linkedin üzerinden
Bu yıl düzenlenecek ödüller için ilk kez sadece Facebook veya Linkedin üzerinden başvuru kabul edilecek. Başvuru yapmayı düşünenlerin her iki sosyal paylaşım sitesinde hesabı olması gerektiği ve Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın (Stelios Philanthropic Foundation) sayfasını beğenmesi gerekiyor.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda katılıp hibe alanların yeniden başvuru yapabileceği, her takım üyesinin de birden fazla proje sunabileceği ifade edildi. Ödül almaya hak kazananların Ekim 2016’da yapılacak törende açıklanacağı belirtilirken konu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin applications@stelios.com adresine eposta göndermeleri veya +377­9880­1010 numaralı telefonu aramaları istendi. 





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Son Güncelleme: 25.01.2016 12:08
Anahtar Kelimeler:
Yarım Milyon Euro Hibe
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