Yarım Milyon Euro Hibe

YARIM MİLYON EURO HİBE

Stelios Hayırseverlik Vakfı, her yıl düzenlenen Stelios İki Toplumlu Ödüller için bu yıl 500 bin Euro verecek. Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların her türden işbirliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulan Stelios İki Toplumlu Ödülleri’ne iş, sanat, spor, sivil toplum ve hayatın her alanıyla ilgili başvuru yapılabileceği açıklandı.



Kıbrıslı Rum iş insanı Stelios Haji­İoannu’nun kurduğu vakıf, geçtiğimiz yıl Stelios İki Toplumlu Ödülleri kapsamında 30 projeye 10’ar bin Euro, toplamda 300 bin Euro hibe vermişti. Bu yıl ödüller için başvuracaklar arasından 50 projeye yine 10’ar bin Euro hibe verilecek. Kıbrıs’ta kalıcı barışı teşvik etmek için verilen ödüller sekizinci yılına girerken şimdiye kadar toplamda 2 milyon Euro bağışlandı.