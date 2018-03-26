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“Yarım Kalmış Bir Yaşam... Dr. Burhan Nalbantoğlu”

“Yarım Kalmış Bir Yaşam... Dr. Burhan Nalbantoğlu”

26 Mart 2018 Pazartesi 13:14
“Yarım Kalmış Bir Yaşam... Dr. Burhan Nalbantoğlu”
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“YARIM KALMIŞ BİR YAŞAM...DR. BURHAN NALBANTOĞLU” OSAM’A TAKDİM EDİLDİ


OSAM: “KIBRISLI YAZARLARIN ESERLERİNE ÖNEM VERİYORUZ”
 Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp’ın kaleme aldığı “Yarım Kalmış Bir Yaşam... Dr. Burhan Nalbantoğlu”, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a takdim edildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yazarlar Mutluyakalı ve Soyalp ile Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun kızı Meltem Nalbantoğlu’nu makamında kabul eden Osam, DAÜ olarak Kıbrıslı yazarların eserlerine önem verdiklerini vurguladı.

Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp, yaklaşık bir yıl önce yayımlanan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) üç kurucusundan biri olan; öğretmen, tıp doktoru, mücahit, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti milletvekili, Sağlık Bakanı, TKP kurucu üyesi gibi pek çok unvanı taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun hayatının anlatıldığı kitap hakkında DAÜ rektörüne bilgi verdi.

Osam’a ayrıca Meltem Nalbantoğlu tarafından Dr. Turhan Korun’un “Ben De Yazdım” kitabı sunuldu.

Dr. Nalbantoğlu’nun yakın arkadaşlarından, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu eski Başkanı ve DAÜ Tıp Merkezi eski Başhekimi Korun “Yarım Kalmış Bir Yaşam... Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabının danışmanlarındı.

Son Güncelleme: 26.03.2018 13:18
Anahtar Kelimeler:
Dr. Turhan KorunDamla SoyalpÖzgül Gürkut MutluyakalıMeltem Nalbantoğlu
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