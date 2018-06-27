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Yarım Kalan ve Çevre Kirliliğine Neden Olan İnşaatlar Zorla Mal İktisabı Yasası’na Dahil Ediliyor...

YASA DEĞİŞİKLİĞİ TAŞINMAZ MALIN BEDELİNİ ÖDEMESİNE RAĞMEN MAĞDUR OLANLAR VE BİRİNCİ DERECE SİT ALANI İLAN EDİLEN BÖLGELERDE ÖZEL MÜLKÜ OLANLARIN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERMEYİ AMAÇLAYAN MADDELER DE İÇERİYOR

Yarım Kalan ve Çevre Kirliliğine Neden Olan İnşaatlar Zorla Mal İktisabı Yasası’na Dahil Ediliyor...

YASA DEĞİŞİKLİĞİ TAŞINMAZ MALIN BEDELİNİ ÖDEMESİNE RAĞMEN MAĞDUR OLANLAR VE BİRİNCİ DERECE SİT ALANI İLAN EDİLEN BÖLGELERDE ÖZEL MÜLKÜ OLANLARIN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERMEYİ AMAÇLAYAN MADDELER DE İÇERİYOR

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:56
Yarım Kalan ve Çevre Kirliliğine Neden Olan İnşaatlar Zorla Mal İktisabı Yasası’na Dahil Ediliyor...


YASA DEĞİŞİKLİĞİ TAŞINMAZ MALIN BEDELİNİ ÖDEMESİNE RAĞMEN MAĞDUR OLANLAR VE BİRİNCİ DERECE SİT ALANI İLAN EDİLEN BÖLGELERDE ÖZEL MÜLKÜ OLANLARIN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERMEYİ AMAÇLAYAN MADDELER DE İÇERİYOR

Yarım kalan ve çevre kirliliğine neden olan inşaatların, Zorla Mal İktisabı Yasası’na dâhil edilmesini içeren “1962 Zorla Mal İktisabı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın görüş ve önerilerine sunuldu.
İlgili tasarı ayrıca taşınmaz malın bedelini ödemesine rağmen mağdur olanlar ve birinci derece sit alanı ilan edilen bölgelerde özel mülkü olanların mağduriyetlerini gidermeyi amaçlayan maddeler de içeriyor.
GENEL GEREKÇE
Tasarının genel gerekçesi şöyle:
“Ülkemizde geçmişte yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle müteahhitler tarafından yapılan inşaatlar yarım kalmış ve yıllarca atıl şekilde çevre kirliliği yaratmıştır ve hala yaratmaktadır.
Yine birinci derece sit alanı ilan edilen bölgeler içerisindeki özel mülk sahipleri de mallarının değer kaybına uğramış olması nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Diğer bir husus ise ülkemizde mal satın almış birçok kişinin yasal boşluk nedeniyle (Orams davası, Kulaksız davası vb)malın bedelini ödemiş olmalarına rağmen ciddi mağduriyetler yaşamaları ülkemizin mülkiyet rejiminin uluslararası alandaki itibarına zarar verecek sonuçlar ortaya çıkarabilecek niteliktedir.
Yukarıda belirtilen bu haller, ülkenin itibarını zedeleyebilecek olan ve toplumun genelini farklı şekillerde huzursuz eden bir sorun haline gelmiş olduğundan bu hususlara bir çözüm bulmak amacıyla 1962 Zorla İktisabı Yasası’nda işbu değişiklik hazırlanmıştır.
1962 Zorla İktisabı Yasası, Anayasa’nın ve bu yasanın hükümlerine tabi olmak şartıyla herhangi bir malın amme menfaati yararına olan bir maksat için zorla iktisap edilebileceğini hükme bağlamış ve amme menfaatine olan maksatları tek tek saymıştır. Bu bağlamda bu değişiklik yasa tasarısı ile yukarıda belirtilen hallerin de ülkemizde amme menfaatini bire bir etkileyen haller olduğu cihetle yasaya eklenmesi amaçlanmaktadır.”
İTİRAZLAR MECLİS BAŞKANLIĞI’NA YAPILABİLİR
21 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe itirazı ve önerisi olanlar, yayın tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak başvurabilecek.


 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 15:01
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