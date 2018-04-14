“Yarim Çemberi” asfaltlama çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da “Yarim Çemberi” olarak bilinen kavşak, altyapı ve asfaltlama çalışması nedeniyle kısmen ya da tamamen trafiğe kapatıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’den yapılan açıklamaya göre, “Asfalt Yama ve Kaplama İhalesi” kapsamında bugün ve yarın “Yarim Çemberi”nde altyapı ve asfaltlama çalışması yapılacak.

“Yarim Çemberi”nin bugün sabah saat 07.00’den, pazar günü çalışmaların tamamlanmasının öngörüldüğü ana kadar kısmen ya da tamamen trafiğe kapalı olacağı ifade edildi.

Sürücülerden, ilgili bölgede trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.