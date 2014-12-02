Yargıtay, Boşanma Davasında Gizli Çekimi Delil Saymadı



Bir bürokrat eşiyle arasında geçimsizlik olduğunu ispatlamak için gizlice çektiği kavga görüntülerini mahkemeye sundu. Mahkeme de, Yargıtay da ‘Özel hayat’ diyerek görüntüleri delil saymadı. YARGITAY, boşanma davalarına emsal olacak bir karara imza attı. Ankara’da bir bürokrat ‘şiddetli geçimsizlik’ gerekçesiyle eşinden boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvururken eşi boşanmayı kabul etmedi.



KAVGALAR CD’DE



Bunun üzerine bürokrat, evde eşiyle yaşadığı kavgaları gizlice cep telefonuna kaydetti ve bunu CD yapıp delil olarak mahkemeye sundu. Ankara 3’üncü Aile Mahkemesi, CD’yi delil olarak kabul etmedi ve “Eşler arasında olsa da özel hayat alanları söz konusu. Bu nedenle habersiz çekilen gizli görüntü ve ses kayıtları delil olamaz” diyerek çifti boşamadı. Temyiz için Yargıtay’a giden dosyada emsal olacak bir karar çıktı. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, “Aile birlikteliği içinde dahi özel hayat alanları vardır” diyerek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.



EMSAL KARAR



Avukat Elif Kabadayı Tatar, Yargıtay’ın kararının bundan sonraki boşanma davalarında emsal olacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Gizlice yapılan ses ve görüntü kayıtları hukuk yargılanmalarında delil olarak kabul edilmiyordu.”



MAHREMİYETE GİRER



“Boşanma davalarında ise bu tür deliller sunuluyor ve mahkemeler bu delilleri de dikkate alıyordu. Boşanma davalarında hukuka aykırı delil kavramına girmiyordu. Ancak Yargıtay’ın bu kararı özellikle boşanma davalarında eşlerin birbirlerine ait ses ve görüntü kayıtlarını sunmasının hukuki olmadığı hükmünü getirdi. Sadece ses ve görüntü kayıtları değil, mahremiyet alanlarına da girmenin önüne geçilmiş olundu.”