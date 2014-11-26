Yargıda Yapılabilecek İyileştirmeler

YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI ŞAFAK ÖNERİ DP UG’Yİ ZİYARET ETTİ

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Demokrat Parti Ulusal Güçler’i (DP UG) ziyaret ederek, Genel Başkan Serdar Denktaş’la görüştü.

Şafak Öneri, görüşmede yaptığı konuşmada, Anayasa’da yargı konusunda yapılmasını gerekli gördüğü iyileştirmeler konusunda görüş almak ve fikirlerini sunmak için partilere ziyaret başlattığını anımsattı.

ÖNERİ: “DAVALARIN GEÇ SONUÇLANMASINDAN BİZ DE HOŞNUT DEĞİLİZ…”

Mahkemeler ve yargının adalet dağıtmak için var olduğunu kaydeden Öneri, özellikle halkın rahatsızlık duyduğu, davaların geç sonuçlanması sorunundan kendilerinin de hoşnut olmadıklarını söyledi.

Öneri, bunun birçok sebebinin olması yanında milletvekilleri ve siyasi partilere görev düştüğünü; 8 yargıçla görev yapan Yüksek Mahkeme’nin artık Anayasal bir yenilemeye gitmesi gerektiğine işaret etti.

DENKTAŞ: “DEĞİŞİKLİKLER HALKA İYİ ANLATILAMADIĞINDAN YENİ ANAYASA KABUL GÖRMEDİ”

DP UG Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş da, geçen Anayasa referandumunda değişikliklerin halka iyi anlatılamaması nedeniyle, halk tarafından yeni Anayasanın kabul görmediğini söyledi.

Denktaş, sadece yargı için değil diğer konularla birlikte Anayasa’da değişiklik önerilebileceğini fakat diğer konularda uzlaşı sağlanamasa dahi yargı konusunun ayrı olarak değiştirilebilme olasılığının bulunduğunu belirtti.

“YÜKSEK MAHKEMEDEKİ YAVAŞLIK EKONOMİK HAYATI DA OLUMSUZ ETKİLER…”

Denktaş, konuyu Başbakan ve diğer milletvekilleriyle konuşacağını ifade ederek, Yüksek Mahkeme’deki yavaşlığın yalnız halkın adalete bakışını değil; aynı zamanda ekonomik hayatı da olumsuz etkilediğini anlattı.

Denktaş, “halkın zararına olacak hiçbir değişiklik içermemesine rağmen” bir önceki seçimde oylanan Anayasa’nın sadece halka iyi anlatılamamasından dolayı hayata geçirilemediğini yineledi.