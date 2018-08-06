Yarder:”Çeler’in Baf Havalimanı’ndan Tatile Gitmesi Devletimizin İtibarını Zedelemiştir”

YARDER:”ÇELER’İN BAF HAVALİMANI’NDAN TATİLE GİTMESİ DEVLETİMİZİN İTİBARINI ZEDELEMİŞTİR”

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in, Baf Havalimanı’nı kullanarak tatile gitmesinin, devletin itibarını zedelediğini ileri sürdü.

Dernek Başkanı Talip Sancar yaptığı yazılı açıklamada, Rum basınının konuyla ilgili manşetlerine dikkat çekerek, Bakan Çeler’in konuyla ilgili açıklamasını “akla ziyan hareket” olarak nitelendirdi.

Sancar, “Sayın Bakan uçak biletinin pahalılığını şikayet ederek, gerekçe gösteriyor.Bulunduğu milletin makamı olan yerde şikayet değil icraat yaparak bilet fiyatlarını uygun hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

Hükümeti ve zamları eleştiren Sancar, dernek olarak meydanlara ineceklerinin sinyalini verdi.