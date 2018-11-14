Yarder’in 15 Kasım Mesajı…



Lefkoşa, 14 Kasım 18 (T.AK.): KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YARDER), KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Dernek Başkanı Talip Sancar mesajında, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sıkıntıların KKTC’nin ilanı ile geride bırakıldığı kaydetti.

Sancar, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği askeri ve ekonomik destek ile ayakta kalmaya devam eden KKTC’nin kendisini tarihin hiçbir sayfasında yalnız hissetmediğini ifade etti.

Sancar, KKTC’nin payidar kalması dileğini iletti.

(YIL/HA)

