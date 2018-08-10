Yarder : ”Din Kültürü Ve Ahlak Derslerinin Seçmeli Olması Tam Bir Fiyasko”

KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YARDER), Din Kültürü ve Ahlak derslerinin seçmeli ders olmasını “ tam bir fiyasko” sözleriyle değerlendirerek, bakanlığın bu karardan geri dönmesini beklediklerini söyledi.

YARDER Başkanı Talip Sancar, yazılı açıklamasında, “yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede din kültür ve ahlak bilgisi dersinin seçmeli hale getirilmesi kabul edilemez” dedi.

Sancar, demokratik haklarını kullanarak, hukuki çerçevede karşı duracaklarını ve meydanlara 10 binleri toplamaktan çekinmeyeceklerini de belirtti.

