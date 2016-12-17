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17 Aralık 2016 Cumartesi 10:51

YARDER Başkanı Sancar, Kayseri'de Gerçekleştirilen Terör Saldırısını Lanetledi

YARDER Başkanı Sancar, Kayseri'de Gerçekleştirilen Terör Saldırısını Lanetledi
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KKTC MİLLİ İRADE PLATFORMU VE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ SALDIRIYI LANETLEDİ

KKTC Milli İrade Platformu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Sancar, Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Açıklamada, terörün hain yüzünü gösterdiği belirtilerek, “Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütlerini lanetliyoruz. Yıllardır bitmek tükenmek bilmeyen bu elim saldırılar neticesinde bizim pes edeceğimizi düşünüyorlar. İnanıyoruz ki bugün biz millet olarak Suriye’de Irak’da Mısır’da ve dünyanın diğer muhtelif bölgelerinde olduğu gibi parçalanmayacağız” denildi.

Sancar, bunun aksine bir bütün olacaklarını vurgulayarak, şu görüşlerini dile getirdi:

“Gerçekleştirilen her terör faaliyeti yüreğimizi dağlasa da biz her geçen gün birbirimize daha da kenetleniyoruz. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak daima Anavatanımız Türkiye’nin yanındayız. Acımız birdir.  Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırısı neticesinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına da sabrı cemil diliyorum.”

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