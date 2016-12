YARATICI YAZARLIK KURSU BAŞLIYOR



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi KAÜSEM Yaratıcı Yazarlık Kursu Ocak ayında yeni öğrencilerine kapılarını açıyor.KAÜ’den özel eğitim programıKıbrıs Amerikan düzenlediği eğitim programları ile de fark yaratıyor.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAU-SEM) 8 Haftalık Atölye eğitimi adı altında özgüveni yüksek, başlamaktan korkmayan, kurguda zorlanmayan, karakterini seven yazarlar olarak kurmaca metinlere hakim olan kişiler yetiştirecek.Yaratıcı Yazarlık Kursu 8 hafta sürecek“Sanatın her dalı gibi kurmaca metin yazmanın da teknikleri, kuralları vardır. Bunları öğrenebilir, nitelikli okumayla olgunlaştırır, yazım egzersizleriyle geliştirilebilirsiniz. Bu atölyede yazmak isteyip de bir türlü nasıl yapacağını bilemeyen yazar adaylarına yol gösteriyoruz. Kurmaca metin öğelerinin incelenmesiyle başlayan atölyede sınırlı yazım teknikleriyle yazacak, okuyacak ve tartışacaksınız. Bu sayede fikirlerinizin özgünlüğünü, üslubunuzu, metne hakimiyetinizi, tek bir bakış açısından değil, kollektif bir grubun görüşünden nesnel olarak alacaksınız”Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, KAÜ-SEM Bilgi Atölyesi tarafından düzenlenecek eğitime katılmak veya bilgi almak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlara başvurulması istendi:www.auc.edu.trSalahi Şevket Sokak, Victoria Street, No: 49 Arabahmet, Nicosia, Tel: +90 392 228 9233 Fax: +90 392 228 9233/ 0548 830 06 27