Yaralı bisikletli Güney Kıbrıs’a gönderildi

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.
16 Haziran 2018 Cumartesi 10:02
Son Güncelleme: 16.06.2018 14:01
Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.
Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.