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Yaralı bisikletli Güney Kıbrıs’a gönderildi

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.

Yaralı bisikletli Güney Kıbrıs’a gönderildi

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 10:02
Yaralı bisikletli Güney Kıbrıs’a gönderildi

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.

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Polis Basın Subaylığı, Savva’nın ambulansla Metehan sınır kapısından geçirilip ara bölgede bekleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

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Son Güncelleme: 16.06.2018 14:01
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