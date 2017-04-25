“Yapmak İstemezdim. Nedenini Araştırın”

“Hayat bu. Yapmak istemezdim. Nedenini araştırın”





Mağusa’da 18 Nisan tarihinde kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca Özgür Okumuş, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Taamüden adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Okumuş, mahkemede fenalık geçirdi. Zanlının mahkemede fenalık geçirmesinden dolayı oturuma ara verilirken mahkemeye ise sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa bir aradan sonra devam eden mahkemede zanlı Okumuş’un tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Serkan Bulak, zanlı Özgür Okumuş’un, 18 Nisan tarihinde Salamis yolu üzerinde faaliyet gösteren “Yemen Kahvesi” isimli iş yeri önündeki kaldırım üzerinde, kendisini aldattığı düşüncesiyle eşi Burcu Okumuş’u tasarrufunda bulundurduğu et bıçağı ile boyun, göğüs kafesi ve uyluk kısmına toplamda 5 kez sokup çıkarmak suretiyle ağır bir şekilde yaraladığını ve ölümüne sebebiyet verdiğini açıkladı. Zanlı Okumuş’un, akabinde ayni yerde ayni bıçağı göğüs kafesine sokarak kendini yaraladığını anımsatan Bulak, zanlının Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındığını ve 21 Nisan tarihinde hastaneden taburcu edilerek mahkeme huzuruna getirilip aleyhine 3 gün tutukluluk temin edildiğini belirtti. Bulak, zanlı Okumuş aleyhine temin edilen 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde mahkemenin vermiş olduğu emir doğrultusunda zanlının doktor kontrolünden geçirilip sağlığının yerinde ve iyi olduğu yönünde rapor temin edildiğini söyledi. Yine olay günü olay yerinde bulunan ve ifadesi temin edilemeyen bazı görgü tanıklarının ifadesinin temin edildiğini belirten Bulak, yine bu süre zarfında olay yerini görüntüleyen kamera kayıtlarının incelendiğini de açıkladı.Müfettiş Muavini Serkan Bulak, zanlı Özgür Okumuş’un, akıl sağlığı için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrollerinin yapılabilmesi için bir girişim başlatıldığını ve dün sabah Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesine götürülerek ilk kontrolden geçirildiğini açıklayarak, zanlıyı kontrol eden doktorun ileriki bir zamanda da zanlının kontrolden geçirilmesi gerektiği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi. Doktorun beyanı ışığında zanlının Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesinde tekrar kontrolden geçirilmesi gerektiğini belirten Bulak, ayrıca zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde teyit ve tezkibinin yapılması gereken hususların bulunduğunu söyledi. Bulak, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Zanlı Özgür Okumuş, Müfettiş Muavini Serkan Bulak’ın şahadeti sırasında fenalık geçirdi. Zanlının fenalık geçirmesinden dolayı oturuma ara verilirken mahkemeye sağlık ekipleri çağrıldı. Zanlının şekerini ve tansiyonunu kontrol eden sağlık ekipleri zanlının tansiyonunun 8’e düştüğünü tespit etti. Kısa bir aradan sonra mahkemeye kalındığı yerden devam edildi.Zanlı Özgür Okumuş’un avukatı İbrahim Demirtaş, talep edilen 8 günlük tutukluluk süresine itiraz etmezken, zanlının sağlık durumunun iyi görünmediğini söyleyerek zanlının tekrardan doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Özgür Okumuş’un tahkikat maksatları bakımından 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verirken, zanlının tekrardan doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.”Zanlı Özgür Okumuş, mahkeme çıkışında basın mensuplarına “Hayat bu. Yapmak istemezdim. Nedenini araştırın” dedi.