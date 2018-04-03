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 YAPISAL DENKLEM MODELLEMESİ WORKSHOP’U, GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

 YAPISAL DENKLEM MODELLEMESİ WORKSHOP’U, GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

03 Nisan 2018 Salı 13:43
 YAPISAL DENKLEM MODELLEMESİ WORKSHOP’U, GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ
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  YAPISAL DENKLEM MODELLEMESİ WORKSHOP’U, GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM) tarfından düzenlenen, "Yapısal Denklem Modellemesi "konulu Veri Analizi Workshop’u, GAÜ Akademisyenleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklamda bulunan GAÜSEM Direktörü Dr. Ayşegül Nacak, "Yapısal Denklem Modellemesi "konulu Veri Analizi Workshopu Girne Amerikan Üniversitesi'nde bir grup akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile, İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı ve GAÜ Yönetim Araştırmaları Merkezi(CMR) Müdürü Doç. Dr. Lawrence Emeagwali tarafından verildiğini belirtti. Nacak, toplamda 24 saat süren workshop’un, katılımcılara Yapısal Denklem Modellemesi konusunda analitik tekniği kazanmalarına öncülük ederek ve pratik bir yaklaşım elde edildiğini belirtti.

Workshop sonunda, GAÜSEM Direktörü Dr. Ayşegül Nacak tarafından, kurs eğitmeni Doç. Dr. Lawrence Emeagwali'ye Teşekkür Belgesi takdim edilirken; kursa katılanlara katılım sertifikaları verildi.

Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiWorkshopYapısal Denklem ModellemesiDr. Ayşegül Nacak
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