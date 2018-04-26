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“yapıcılıktan Müteahhitliğe” Belgeseli’nin Galası Yapıldı

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından hazırlatılan “Yapıcılıktan Müteahhitliğe” isimli belgeselin birinci bölümü için gala gecesi düzenlendi.

“yapıcılıktan Müteahhitliğe” Belgeseli’nin Galası Yapıldı

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından hazırlatılan “Yapıcılıktan Müteahhitliğe” isimli belgeselin birinci bölümü için gala gecesi düzenlendi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
“yapıcılıktan Müteahhitliğe” Belgeseli’nin Galası Yapıldı

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından hazırlatılan “Yapıcılıktan Müteahhitliğe” isimli belgeselin birinci bölümü için gala gecesi düzenlendi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) yapılan açıklamaya göre, gala gecesinde konuşan Başbakan Tufan Erhürman,  müteahhitlerin yaptığı işin bir sanat, müteahhitlerin ise birer sanatçı olduğunu kaydederek, “Bir meslek kuruluşumuzun, aslen sanat olan mesleğine ve mesleğinin geçmişine yine sanat aracılığı ile sahip çıkması örnek bir davranıştır” dedi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLER YOLDA

Kıbrıs’ta müteahhitlik mesleğinin ve birliğin tarihçesini konu alan ve üç bölümden oluşan “Yapıcılıktan Müteahhitliğe” isimli belgeselin, 1950 – 1963 yılları arasındaki dönemi kapsayan birinci bölümü tamamlandı. Belgeselin 1963 – 1983 yılları arasındaki dönemi anlatacak ikinci ve 1983’ten günümüze kadar olan üçüncü bölümlerinin de yakında hazır olacağının belirtildiği gala gecesine, Başbakan Tufan Erhürman yanında, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve çok sayıda davetli katıldı.

ERHÜRMAN: “İNŞAAT İŞİ BİR SANAT”

Belgesel gösteriminin ardından konuşan Başbakan Tufan Erhürman, belgeseli izlerken çok duygulandığını kaydederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erhürman şöyle konuştu:

“Ben bir makinist oğluyum, babamın yanında çıraklık yapardım. O zamanlardan hatırladığım bazı argümanlar var… ‘Sanatı öğrenmek’ gibi... Bugünlerde çok da fazla kullanılmıyor... Ustalara sanatkar denmesi sanki bugünlerde eskisi kadar geçerli değil... Usta dendiğinde saygı gösterilmesi sanki eskisi kadar söz konusu değil... Ama bu belgesel aracılığıyla bir kez daha şunu hatırladık; inşaat müteahhitlerinin, inşaat mühendislerinin ve mimarların yaptığı iş gerçekten bir sanattır. Ortaya çıkardıkları da göğüslerini kabartacak eserlerdir. Bu insanlar sanatkardırlar ama günümüzde müteahhit adını kullanıyorlar.

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Bence bu akşamın en büyük özelliği, bir meslek kuruluşumuzun aslen sanat olan mesleğine ve mesleğinin geçmişine yine sanat aracılığı ile sahip çıkmasıdır. Bu çok örnek bir davranıştır ama maalesef toplumumuzda çok yaygın değildir. Dilerim ki, Müteahhitler Birliği tarafından hazırlanan bu belgesel, bundan sonra yayılacak olan bir davranışın emsali olur.”

GÜRCAFER: “NEREDEN NEREYE GELDİĞİMİZİ İZLEYECEKSİNİZ”

Gala gecesinde konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, inşaat sektörünün geçmişi hakkında bilgi verirken, bugünkü önemine de vurgu yaptı.

İnşaat sektörünün bugün ülkede gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde 15’ine sahip olduğunu anlatan Gürcafer, inşaat sektöründen on binlerce kişinin ekmek kazandığını ve birçok yan sektörün beslendiğini belirtti.

Gürcafer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peki, bu nasıl oldu, nereden başladı, nasıl bu noktalara geldi? Kendimize bu soruyu sorduk ve bunun yanıtını gelecek nesillere taşıma adına böyle bir çalışma yapmaya karar verdik.  Birazdan izleyeceğiniz belgeselimizin birinci bölümünde İnşaat sektörünün ülkemizde temellerinin nasıl atıldığını, nasıl bu noktalara geldiğini göreceksiniz.”

Gürcafer’in konuşmasının ardından, 1950 – 1963 yılları arasındaki dönemi anlatarak “Yapıcılıktan Müteahhitliğe” belgeseline katkı koyan usta, mühendis ve müteahhitlere teşekkür plaketleri takdim edildi.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI

 

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